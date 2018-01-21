Мировые лидеры потратили на новогодние каникулы в сотни раз меньше, чем президент Петр Порошенко, который шокировал общественность заоблачно дорогой поездкой на Мальдивы. Об этом пишут "Вести".

Раздельная оплата

Тогда как стоимость отдыха Порошенко превысила полмиллиона долларов, канцлер Германии Ангела Меркель и ее муж смогли отдохнуть за сумму около $4 тысяч.

Ангела и профессор Йоахим Заер, отдыхали в 4-звездочном отеле в Швейцарии. Семья немецкого политика давно является поклонниками лыжного спорта.

Цены на проживание на этом курорте составляют порядка $300 за ночь (около 8 тыс. грн), ужин в ресторане примерно $100 (2,9 тыс. грн).

Фото: evz.ro

Муж Меркель на совместном отпуске платит сам за себя даже за ужин, как предписывает закон. Потому отдыхать пара летает порознь. Меркель — на военном лайнере из правительственного авиапарка, а ее супруг — самолетом бюджетной авиакомпании, примерно за $100.

Муж Меркель платит сам за себя на отдыхе, Фото: evz.ro

Макрон поехал на родину

Примерно такую же сумму потратил на отдых и президент Франции Эммануэль Макрон. Зимний отпуск он провел на родине, в городе Ле Туке на севере страны, который еще называют "Парижем у моря". Ле Туке считается элитным курортом, где любят отдыхать богатые парижане. Ночлег в местной «четверке» обходится примерно в $150 (4,5 тыс. грн).

Фото: gala.fr

Без изысков

Вполне скромно отдыхал и канадский премьер-министр Джастин Трюдо - в официальной резиденции в Канадских Скалистых горах.

Там он тихо провел новогодние праздники в кругу семьи.

Дело в том, что прошлогодний отпуск обернулся для него скандалом. Трюдо с семьей был на Багамах на частном острове, арендованном у миллиардера и духовного лидера мусульман-исмаилитов Ага-Хана.

Комиссар по вопросам конфликта интересов и этики Мэри Доусон обвинила Трюдо в том, что он, находясь в должности премьер-министра, воспользовался приглашением Ага-хана провести отпуск на острове с семьей. По мнению Доусон, миллиардер мог попытаться оказать влияние на премьера Канады. В тот раз для Трюдо все закончилось штрафом и предупреждением.

Роскошь Трампа

Нынче же, кроме Порошенко, роскошным отдыхом может похвастать американский президент-миллиардер Дональд Трамп. Правда, проводит он его в Мар-а-Лаго — флоридской резиденции в Палм-Бич, которая принадлежала ему еще до президентства. Мар-а-Лаго — это огромный комплекс с гольф-клубом, где отдыхают богачи за отдельную плату. Чтобы стать его членом, нужно заплатить первый взнос в размере $200 тыс., а затем — по $15 тыс. Кроме того, за вход каждый раз платят отдельно.

Билет стоит $600 для действующих членов и $750 клуба для гостей.

Как сообщала "Страна", близкий к Порошенко нардеп заявили, что упрекать президента за поездку на Мальдивы неэтично.