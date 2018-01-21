Компания Apple может снять с производства iPhone X уже этим летом из-за низкого спроса в Китае.

Об этом сообщает портал Macrumors, ссылаясь на отчет аналитика компании KGI Securities Минг-Чи Куо.

По прогнозу эксперта, за первую половину 2018 года корпорация поставит 31 миллиона устройств вместо ожидаемых 50 миллионов. Всего компании удастся продать 62 миллиона устройств вместо планируемых 80 миллионов.

По мнению аналитика, iPhone X разочаровал многих китайских пользователей своим сравнительно небольшим экраном и полоской в верхней части дисплея, которая не совместима со многими популярными в КНР приложениями. Также китайцев отпугнула высокая стоимость устройства.

При этом бщий объем продаж смартфонов Apple за первую половину этого года покажет рост в 5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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