Стало известно, кем был гражданин Украины, погибший при захвате заложников в гостинице Intercontinental в Кабуле.

Об этом сообщает Громадское Радио.

Представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич рассказал, что есть предварительная информация о том, что погибший был одним из сотрудников местной авиакомпании.

Кроме погибшего, в гостинице находилось еще несколько граждан Украины. Они находятся в безопасности, однако нуждаются в поддержке.

"В этой связи консул Украины вылетает в Кабул. Там, на месте, он проведет скоординированные меры по обеспечению и поддержке граждан Украины, которые находятся в столице, и все необходимые процедурные действия, совершаемые в случае смерти гражданина Украины", - отметил чиновник.

В ответ на вопрос о том, о каком количестве граждан Украины идет речь, Василий Кирилич ответил: "Я бы сейчас о количестве не говорил, потому что эта информация требует уточнения. Речь шла, возможно, о десятке украинцев".

Как сообщала "Страна", в Афганистане освободили отель Intercontinental после 12-часовой осады смертников.

Ранее мы писали, что в гостинице Intercontinental в Афганистане смертники захватили заложников.