По данным турецких СМИ, 21 января Анкара начала широкомасштабную операцию на суше и вошли в Африн. При этом курды опровергают такую информацию.

О наземном наступлении, которое поддерживается танками, сообщил турецкий телеканал NTV.

По его информации, в ходе наступления сирийская оппозиция и турецкие танки уничтожили артиллерийскими выстрелами цели на границе региона.

Турецкие танки, как сказали собеседники телеканала, скорее всего, были привлечены к осуществлению операции в населенных пунктах региона "сопротивления" союзникам.

Отмечается, что в операция была уважительной по отношению к территориальной целостности Сирии.

Фото: ntv.com.tr

При этом представитель курдского "Отрядов народной самообороны" заявил, что границу Африна турецкие войска не пересекали, передает РБК. Они предприняли попытку, но были вынуждены отступить.

20 января генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в сирийском районе Африн. В ней задействованы 72 самолета, которые поразили 108 из 113 намеченных целей.

Напомним, что сирийские курды обвинили Россию в одобрении турецкой военной операции.