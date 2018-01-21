В Киеве на Академгородке мужчина выпал из окна высотки
В Киеве с шестого этажа высотки выпал 31-летний мужчина и погиб.
Об этом сообщает Обозреватель.
Трагический случай произошел на улице Академика Ефремова на массиве Академгородок в Святошинском районе.
Тело мужчины обнаружили местные жители, которые вызвали скорую, однако прибывшие медики уже ничем не смогли помочь и констатировали смерть.
Полиция Киева выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.
Как сообщала "Страна", в Харькове из окна квартиры с трупом выпал гражданин Норвегии. В Харькове полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины и женщины, тела которых обнаружили в центре города.
Ранее мы писали, что в Мукачево женщина выпала с высоты пятого этажа и после этого исчезла.
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