В Киеве с шестого этажа высотки выпал 31-летний мужчина и погиб.

Об этом сообщает Обозреватель.

Трагический случай произошел на улице Академика Ефремова на массиве Академгородок в Святошинском районе.

Тело мужчины обнаружили местные жители, которые вызвали скорую, однако прибывшие медики уже ничем не смогли помочь и констатировали смерть.

Полиция Киева выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщала "Страна", в Харькове из окна квартиры с трупом выпал гражданин Норвегии. В Харькове полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины и женщины, тела которых обнаружили в центре города.

Ранее мы писали, что в Мукачево женщина выпала с высоты пятого этажа и после этого исчезла.