Британский подросток Кейн Гэмбл год назад получил доступ к секретным данным на компьютере бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана, притворившись самим Бреннаном. На тот момент нарушителю было 15 лет.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на данные с судебного слушания.

Среди данных были сведения о 20 тысячах сотрудников ФБР и информация о взрыве на нефтяной платформе Deepwater Horizon в 2010 году.

ФБР и секретная служба США обратились в полицию Великобритании, чтобы подростка арестовали.

Выяснилось, что Гэмбл получил доступ к интернет-аккаунту Бреннана на сайте оператора связи Verizon, притворившись сотрудником компании. Потом он выдал себя за самого Бреннана и убедил оператора изменить пин-код и контрольный вопрос, необходимые для доступа.

Позже британец получил доступ ко всем его электронным письмам и контактам Бреннана.

Фото: telegraph.co.uk

Кроме этого, подросток убедил техподдержку ФБР, что является Марком Джулиано, который на тот момент возглавлял бюро, и получил доступ еще и к базам данных разведки. Среди них данные, которые касаются военных и разведывательных операций в Афганистане и Иране.

Подросток насмехался над своими жертвами, выкладывал в сети их личную информацию, забрасывал их сообщениями, звонил, загружал порнографию на их компьютеры и удаленно управлял их планшетами и телевизорами.

Кейн Гэмбл признал себя виновным по 10-ти пунктам обвинения.

Напомним, что в США задержали экс-сотрудника ЦРУ, которого подозревают в шпионаже на Китай.

Как сообщала "Страна", певец Моби заявил о давлении на него ЦРУ в связи с "делом Трампа".