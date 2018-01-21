Во время нападения террористов на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле погиб гражданин Украины.

Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в Twitter.

"В Кабуле в результате нападения террористов на отель погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии", - заявил Кирилич.

Напомним, что в Кабуле вооруженные боевики напали на гостиницу Intercontinental, взяв в заложники нескольких человек.

Фото: witter.com/VasylKyrylych

Как сообщала "Страна", в Афганистане освободили отель Intercontinental после 12-часовой осады смертников. Минимум пятеро гражданских погибли и еще шестеро получили ранения во время осады.

Ранее мы писали, что в гостинице Intercontinental в Афганистане смертники захватили заложников.