Одноклассник Валентина Дорошенко, который в Одессе открыл стрельбу по полиции и застрелил одного правоохранителя и своего знакомого, рассказал о странностях, которые наблюдались у его знакомого после гибели матери.

Об этом Сергей Стеблиенко, который учился с Валентином Дорошенко в СШ №50, написал на своей странице в Facebook.

"Когда он учился в младших классах у него в семье произошло страшная трагедия - под колесами поезда погибла мать. Остался Валик и крохотная сестра на попечении отца. После этого случилась серьезная подвижка с этим парнем. Он часто приходил в школу немытым, нестриженным и неаккуратно одетым. Естественно, это вызывало определенную реакцию класса - с ним никто не дружил и не хотел сидеть за одной партой. Сейчас я с ужасом вспоминаю наше отношение к этому человеку, но надо быть абсолютно честным - да, все это с нами было", - вспоминает одноклассник.

Он добавил, что после восьмого класса их пути разошлись. В следующий раз он пересекся с Дорошенко после того, как тот окончил строительный институт и работал на СРЗ №1.

Одна девушка пожаловалась на преследования со стороны Дорошенко. Утром он приезжал на поселок Котовского, ждал ее на остановке и молча сопровождал с трамвая до Пересыпского моста. Все это проделывалось молча и сопровождалось пристальным взглядом.

Через полгода состоялось признание в любви. Девушка попросила комитет комсомола помочь ей избавиться от навязчивого ухажера, которого она панически боялась.

После ее жалобы дежурный с проходной завода сказал, что какой-то безумный с привязанным к шее куском рельса побежал в сторону причала и просил передать привет комитету комсомола. Был организован оперативный штаб. Обыскали все побережье в писках утопленника. На утро вызвали водолазов.

Утром Валентин Дорошенко, тело которого искали всю ночь, появился в холле заводоуправления. После этого он исчез, а через пару месяцев появился и рассказал, что попал в дурдом.

"Ребята в отделе капстроительства завода (где он работал) рассказывали, что он трижды (!!!) перечитал собрание сочинений Достоевского. Причем, с письмами!" - написал одноклассник.

Он отметил, что за Дорошенко закрепилась слава городского сумасшедшего.

"При этом, надо сказать, он был достаточно мастеровым. Уверен, что многие замечали странного мужика, занимавшегося ремонтом (сваркой) старых машин прямо на улице. Жил он в переулке между Новосельского и Старопортофранковской напротив церкви (в районе водного института). Руки, в отличии от головы, скорее всего, росли правильно и журналисты не врут по поводу его тайной мастерской", - написал одессит.

"Думаю, это был невероятно одинокий, ущербный человек, которого к такому плачевному финалу подтолкнула вся его жизнь. Кто знает, чтобы могло случится, если на его пути встретился нормальный друг, а лучше - подруга. Насколько я знаю, он так и остался холостым...

Очень жалко молодых полицейских пострадавших по вине этого злыдня. Остается единственный вопрос - почему это одичавшее, озлобленное существо пребывало среди людей, а не лечилось в специально отведенных для этого местах?" - резюмировал Стеблиенко.

Фото: facebook.com/sergey.steblinenko

Напомним, что ранее полиция Одессы назвала имя 30-летнего полицейского, который погиб от пули "Новосельского стрелка" Валентина Дорошенко.

Как сообщала "Страна", в Одессе расписали по минутам действия полицейских при задержании "стрелка" Дорошенко.