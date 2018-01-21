В Праге скончался один из пациентов, тяжело пострадавших во время вчерашнего пожара в четырехзвездочной гостинице. Его национальность пока не известна.

Об этом сообщают РИА Новости.

20 января в центре Праги произошел пожар в гостинице Eurostars David. Изначально сообщалось, что погибли два человека и еще 9 человек пострадали. В том числе пятеро были в тяжелом состоянии.

В одной из пражских больниц находятся в критическом состоянии две женщины, национальности которых не установлены. Об остальных пострадавших, включая погибших, полиции известно, что они являются гражданами Франции, Германии, Нидерландов, Южной Кореи и Турции.

Все пострадавшие распределены по пражским больницам. Еще около 40 человек получили медпомощь на месте.

Жильцы, которым не понадобилась госпитализация, были размещены владельцами Eurostars David в другой принадлежащей им гостинице также в центре Праги.

Причиной пожара стала неисправность вентиляции на первом этаже гостиницы.

Как сообщала "Страна", в центре Праги загорелся четырехзвездочный отель Eurostars David.

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