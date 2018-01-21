В Праге умер еще один пострадавший при пожаре в гостинице
В Праге скончался один из пациентов, тяжело пострадавших во время вчерашнего пожара в четырехзвездочной гостинице. Его национальность пока не известна.
Об этом сообщают РИА Новости.
20 января в центре Праги произошел пожар в гостинице Eurostars David. Изначально сообщалось, что погибли два человека и еще 9 человек пострадали. В том числе пятеро были в тяжелом состоянии.
В одной из пражских больниц находятся в критическом состоянии две женщины, национальности которых не установлены. Об остальных пострадавших, включая погибших, полиции известно, что они являются гражданами Франции, Германии, Нидерландов, Южной Кореи и Турции.
Все пострадавшие распределены по пражским больницам. Еще около 40 человек получили медпомощь на месте.
Жильцы, которым не понадобилась госпитализация, были размещены владельцами Eurostars David в другой принадлежащей им гостинице также в центре Праги.
Причиной пожара стала неисправность вентиляции на первом этаже гостиницы.
Как сообщала "Страна", в центре Праги загорелся четырехзвездочный отель Eurostars David.
Ранее мы писали, что в Кабуле 20 января три террориста-смертника захватили отель Intercontinental с заложниками.