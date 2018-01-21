Курдские ополченцы заявили, что Россия наравне с Турцией несет ответственность за авиудары в Африне.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Иракского Курдистана Rudaw.

Отряды народной самообороны распространили заявление, в котором утверждается, что удары турецкими ВВС наносились "с одобрения России", в связи с чем она также несет ответственность за гибель гражданского населения в Африне.

Ранее представитель курдов сообщил, что не менее 10 человек, включая ребенка, стали жертвами бомбардировок.

Напомним, что по данным турецких СМИ, с территории Сирии по турецкой провинции Килис были выпущены три ракеты, один человек получил незначительные травмы.

Как сообщала "Страна", 20 января генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в сирийском районе Африн. В ней задействованы 72 самолета, которые поразили 108 из 113 намеченных целей.