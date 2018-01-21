Министерство здравоохранения Украины опубликовало список противопоказаний, при которых не стоит делать прививки от кори.

Список опубликован пресс-службой Минздрава на их странице в Facebook.

"По мировым стандартам, легкие простуды с температурой до 38°С не являются такими противопоказаниями. Вакцинацию не делают, если есть высокий риск серьезной реакции, и при состояниях, когда иммунный ответ на введенную вакцину не сформируется", - заявили в Минздраве.

В частности, не стоит делать прививку при остром заболевании, которое сопровождается температурой, выше 38,5°С.

Противопоказанием является серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины или известная аллергическая реакция на один из компонентов вакцины (например, на желатин, неомицин, куриный белок и т. п).

Нельзя делать прививки от кори беременным, поскольку она содержит живые вирусы. Прививки против кори необходимо сделать на этапе планирования беременности.

Также нельзя делать прививку при заболеваниях и состояниях организма, при которых после введения вакцины иммунитет может не сформироваться (например, в условиях химиотерапии у онкологических больных; при употреблении больших доз стероидных гормонов; при приеме лекарств, подавляющих иммунитет, при СПИДе).

В Минздраве добавили, что в случае возникновения временных противопоказаний к вакцинации ребенок получает так называемый медотвод от прививок.

Противопоказания на больший срок, чем две недели, может определить только иммунологическая комиссия, которая обычно собирается в районной больнице или городской или областной поликлинике. Потом пропущенные по календарю прививки нужно наверстать.

Фото: facebook.com/moz.ukr

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