На шахте в городе Ждановка Донецкой области в результате взрыва метана погибли двое горняков.

Об этом сообщают РИА Новости Украина.

ЧП произошло на ПАО "АП Шахта Ждановская"на неподконтрольной Украине части Донбасса. После взрыва более трехсот шахтеров самостоятельно поднялись на поверхность.

Погибли два шахтера 1970 и 1980 годов рождения. Тела погибших подняты на поверхность.

Напомним, что ранее горняки шахты "Украина" в Донецкой области объявили забастовку из-за долгов по зарплате. 15 января шахтеры первой смены отказались приступить к работе.

Как сообщала "Страна", в МВД одобрили нормативный документ, который регулирует порядок проведения взрывов на шахтах и других предприятиях горнодобывающей промышленности Украины.