К Земле приближается астероид 2002 AJ129,который максимально сблизится с нашей планетой 4 февраля.

Об этом сообщает NASA.

При этом даже в момент максимального сближения расстояние будет в десять раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.

Размер астероида сопоставим с небоскребом и, по разным данным, составляет от 0,5 до 1,2 километра. Он движется со скоростью около 34 километров в секунду.

Астероид 2002 AJ129 классифицируют как "потенциально опасный", однако вероятность его столкновения с Землей равна нулю.

Напомним, что обломки астероида, полет которого наблюдали вечером 16 января жители семи штатов на северо-востоке США, долетели до земли в Детройте.

Как сообщала "Страна", ранее в Египте нашли уникальный метеорит с соединениями, которых нет в Солнечной системе.