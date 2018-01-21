В субботу, 20 января, в селе Долиновка Арцизского района 58-летний местный житель обстрелял из охотничьего ружья аварийную бригаду облэнерго, которая прибыла восстанавливать электроснабжение в обесточенном стихией селе.

Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что устроивший пальбу мужчина выкрикивал ругательства и обещал убить ремонтников за то, что они якобы собираются пилить ветки деревьев.



Он успел выстрелить картечью около десяти раз. Ни ремонтники, ни прибывшие на вызов полицейские, не пострадали. Стрелявшего обезоружили и задержали.

Как выяснилось, стрелок является членом одной из политических партий. Во время задержания он обещал позвонить своим партийным боссам и устроить полиции "большие неприятности".

Как сообщала "Страна", на Волыни подросток случайно застрелил друга из охотничьего ружья.

Ранее мы писали, что на Донбассе из охотничьего ружья стреляли в мэра Белозерска.