Приближенный к Петру Порошенко нардеп от БПП Александр Грановский (его еще называют "смотрящим" за судами и прокуратурой от Банковой) заявил, что упрекать президента за его поездку на Мальдивы неэтично.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я что-то упустил или борцы за справедливость и они же с коррупцией в одном лице, уже продали свои нехрущевки в самом центре, чтоб хоть чуть-чуть высвободить денег и наконец зажить попроще, как те, ради которых они живут, ходят на работу, стригутся, выгуливают собачурок? Это ж, конечно, важно и солидарно в контексте поездки Президента на Мальдивы. Если эти люди его поступок расценивают как вульгарный, то было б справедливо удалить все имеющиеся фото, сделанные в зарубежных вояжах, громко признаться, что все экзотические пейзажи-это обои для понтов на заднем плане, а пропитание в этих поездах осуществлялось исключительно поедая консервы, привезённые с собой, чтоб выглядело по-ленински скромно", - написал нардеп.

Он добавил, что не изучал нормативку, согласно которой информация о первых лицах государства может быть засекречена и не доступна для публичного пользования и анализа. Но высказал уверенность, что пересечение границы фиксируется, но данные не подлежат обнародованию, если их не запрашивает следователь. А также, что в любой другой стране первые лица государства заезжают и выезжают точно так.

"А чтоб не выглядеть цинично, все, кто сделали пулю из этих уже известных событий, могли б начать одеваться в секонд хенде, по утрам не расчёсываться, питаться воспоминаниями и, тем самым, приобрести право на критику. Любые сравнения с тяжёлым военным временем в стране не совсем уместны принимая во внимание размер помощи, которую Президент и его семья лично оказывают нашим военным и их близким", - написал Грановский.

Фото: facebook.com

Напомним, что ранее "Страна" писала, как Порошенко удалось улететь на Мальдивы по чужому паспорту. Новогодний вояж президента на острова уже сравнивают с бегством Януковича в феврале 2014 года.

Также мы писали, что журналист Ростилав Демчук сообщил, что президентский самолет Falkon 7X на один день летал в Италию с Мальдивских островов во время семейного отдыха Петра Порошенко.