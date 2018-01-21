Во Львовской области от переохлаждения спасли зубра, который провалился под лед.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Львовщины на своей странице в Facebook.

В субботу, 20 января, в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с. Збруи Бродовского района в лесном массиве в мелиоративный канал упало животное.

Как выяснили специалисты пожарно-спасательного отделения в Бродах, в канал глубиной три метра упал зубр.

"Животное ногами провалилось под лед и самостоятельно не могло выбраться. На момент прибытия спасателей к месту вызова зубр уже был обессилен. Спасатели с помощью веревки вытащили животное на поверхность", - говорится в сообщении ГосЧС.

Из-за длительного пребывание зубра в канале с водой, он пострадал от переохлаждения и самостоятельно не мог двигаться. Поэтому спасатели привезли солому и укутали ей животное для согревания.

Фото: facebook.com/MNSLVIV

Как сообщала "Страна", по Закарпатью гуляет 1 200-килограммовый зубр, который, возможно, забрел из Беларуси.

Ранее мы писали, что посетители ростовского зоопарка насмерть закормили зубра.