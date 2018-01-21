Министр финансов Александр Данилюк заявил, что если Украина не получит ни одного транша в этом году, это означает вылет из программы МВФ.

Об этом сообщает ZN.UA

"Это синонимы на самом деле, потому что программа заканчивается в первом квартале 2019-го. Сейчас мои значительные усилия направлены на успешное продолжение программы МВФ", — заявил министр.

Он пояснил, что если реформ не будет, не будет и программы.

"Конечно, я тоже хочу, чтобы Украина была самостоятельной и двигалась вперед без посторонней помощи, но многие из тех, кто сейчас об этом говорит, преследуют иные цели. Они не хотят реформ и изменений, многие хотят избавиться от МВФ, чтобы законсервировать текущую ситуацию в угоду своим личным интересам", - заявил Данилюк.

Напомним, что Украина уже в этом году может прекратить сотрудничество с МВФ, если до июля не получил очередной транш МВФ. Об этом заявил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб .

Как сообщала "Страна", Александр Данилюк заявил, что 2019 год будет сложным для Украины из-за выборов и пиковых выплат по долгам.