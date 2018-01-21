В Украине в результате сложных погодных условий обесточенными остаются 294 населенных пункта в пяти областях. Больше всего их в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-центр ГосЧС.

В сообщении о ситуации по состоянию на 7:00 21 января указано, что без электроснабжения остаются 197 населенных пункта – в Одесской области, 65 – в Черниговской, 21 – в Днепропетровской, 9 – в Кировоградской, 2 – в Черкасской.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения этих населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

В ГосЧС также проинформировали, что движение транспорта на участках автодороги М-05 "Киев – Одесса" на территории Черкасской и Кировоградской областей восстановлено в обоих направлениях, но на подъемах замедлено из-за гололеда.

Как сообщала "Страна", непогода оставила без света около 300 населенных пунктов в Одесской области.

Ранее мы писали, что обильный снегопад одним махом лишил электричества более 700 населенных пунктов в Украине.