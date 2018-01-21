Голосование по временному финансированию правительства США назначено в Сенате на 22 января.

Об этом сообщает AP.

Голосование временного бюджета (до 8 февраля - Прим.Ред.) назначил лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл.

Напомним, что федеральное правительство США прекратило работу из-за отсутствия средств. Истек срок действия принятой в конце декабря прошлого года резолюции о временном финансировании федеральных министерств и ведомств, а полноценный бюджет на 2018 год не принят.

Трамп обвинил в прекращении работы федерального правительства демократов.

Как сообщала "Страна", в связи с прекращением работы федерального правительства в США визит президента Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе может не состояться.