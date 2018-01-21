В Афганистане силы безопасности заявили о восстановлении контроля над фешенебельным отелем Intercontinental в Кабуле, захваченным вооруженными нападающими.

Об этом сообщает BBC.

Как заявил 21 января 2018 года представитель министерства внутренних дел страны, минимум пятеро гражданских погибли и еще шестеро получили ранения во время осады. При этом более 150 человек были спасены. В то же время все трое нападавших были ликвидированы.

Нападавшие ворвались в отель Intercontinental в субботу вечером. Они стреляли в гостей и персонал, а также использовали гранаты. Специальное подразделение несколько часов проводило операцию по освобождению отеля.

Расследование нападения, которое уже началось, должно выяснить, как нападавшие смогли пройти мимо охраны, которую две недели назад поручили частной фирме.

Пока ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение на отель. В 2011 году на Intercontinental уже нападали боевики "Талибана".

Как сообщала "Страна", в гостинице Intercontinental в Афганистане смертники захватили заложников.

Напомним также, что в Афганистане около 40 военных погибли в результата атаки двух смертников.