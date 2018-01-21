После начала турецкой операции против курдов с территории Сирии по турецкой провинции Килис были выпущены три ракеты, один человек получил незначительные травмы.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

По данным агентства, ракетный удар пришелся по одноименной столице провинции. В результате обстрела повреждены некоторые здания. На место происшествия направлены сотрудники правоохранительных органов.

В субботу генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в сирийском районе Африн. В ней задействованы 72 самолета, которые поразили 108 из 113 намеченных целей.

Курдская сторона, в свою очередь, сообщила, что жертвами бомбардировок стали девять человек, в том числе шесть мирных жителей, еще 13 человек получили ранения.

Как сообщала "Страна", 20 января президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о начале операции против курдов в Сирии.

Ранее мы также писали, что российские военные покидают район Африн в Сирии после начала турецкой операции.