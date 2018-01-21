В субботу 20 января в Киеве радикалы разнесли строительную площадку на улице Вышгородской (парк Кристерова Горка).

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Часть местных жителей протестовало против стройки. Застройщик же говорил, что у него все документы в порядке.

20 января в знак протеста против строительства было перекрыто движение транспорта на улице Вышгородской.

"Но это не подействовало. Тогда, на помощь позвали парней в черном, которые самостоятельно демонтировали стройплощадку", - передает "Киев Оперативный".

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Член Нацкопуса "Азов" Сергей Филимонов (известный также как "сын Перуна") выложил отчет в Facebook. К отчету прилагается и видео, как радикалы избивают и унижают охранников стройки.

Отметим, что радикалы нередко участвуют в акциях против строек. Сами они говорят, что защищают интересы людей. В тоже время, среди самих застройщиков распространено мнение, что таким образом они "кошмарят" строительный бизнес, чтоб затем получить с него деньги "за спокойствие".

Напомним, что британец, которого избили в Киеве в день акции радикалов, сообщил подробности нападения.

Как сообщала "Страна", в тот же день в Киеве националисты из группировки С14 сорвали антифашистскую акцию памяти правозащитника Маркелова и журналистки Бабуровой, убитых неонацистами в Москве в 2009 году. Она должна была состояться на Михайловской площади.