Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, которую президент может уволить в феврале, заявила, что считает украинскую банковскую систему одной из лучших в мире.

Об этом она сказала в интервью "Украинским Новостям".

"Что касается банковской реформы, то опять же, первый стресс-тест, который мы проводили в 2014 году, был очень усеченный и не в полной мере раскрыл все проблемы. Новая методология и реформы 2015-2016 годов позволили нам реально сделать очистку банковской системы, а банкам увеличить капитал на 291 млрд. Теперь банковская система Украины - одна из лучших в мире, и мы можем ею гордиться", - заявила экс-глава НБУ.

Напомним, что также Валерия Гонтарева рассказала, почему президент Петр Порошенко не вносил представление о ее увольнении 9 месяцев.

Как сообщала "Страна", также Гонтарева заявила, что готова выступить с отчетом о работе Нацбанка в Верховной Раде.