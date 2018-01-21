В связи с прекращением работы федерального правительства в США визит президента Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе может не состояться.

Об этом сообщает ТАСС.

"Президент не едет во Флориду (в свое поместье Mar-a-Lago в Палм-Бич), и сейчас мы рассматриваем возможность визита в Давос - как с точки зрения президента, так и с точки зрения кабинета - на ежедневной основе", - сказал директор административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвэни.

Форум в Давосе пройдет с 23 по 26 января, его ключевой темой станет четвертая промышленная революция.

Напомним, что ранее представитель Белого дома сообщил журналистам, что Петр Порошенко и Дональд Трамп могут неформально встретиться друг с другом на одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе.