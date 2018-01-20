В Кривом Роге Днепропетровской области из-за снегопада сошел с рельсов вагон трамвая. Об этом сообщает "1tv.kr.ua".

Инцидент произошел возле бывшего Рудоремонтного завода. Транспорт двигался от конечной остановки на улице Буковинская в сторону улицы Украинская.

В момент чрезвычайного происшествия в салоне находились пассажиры. Всем пришлось пересесть в другой транспорт.

На месте происшествия работала аварийная бригада, движение электротранспорта на этом участке было приостановлено.

Фото: 1tv.kr.ua

Фото: 1tv.kr.ua

Фото: 1tv.kr.ua

Как сообщала "Страна", украинцев предупредили о сильном снегопаде, гололедице и метели.

Напомним также, что украинский олигарх Игорь Коломойский на машине застрял в снегах Куршевеля. Авто выталкивал нардеп Онищенко.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве встали скоростные трамваи на Борщаговку, оставив на остановках толпы людей.