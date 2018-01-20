В сгоревшем сегодня здании ХIХ века в Киеве в феврале 2016 года произошло обрушение перекрытий, в результате которого погибли двое рабочих.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Еще пять человек спасли из-под завалов.

В Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины тогда заявили, что она не выдавала разрешения на выполнение подготовительных и строительных работ.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал привлечь к ответственности тех лиц, по вине которых работы проходили без разрешительных документов и с нарушением техники безопасности. Он отметил, что дом аварийный, жителей отселили в 2004 году и он находится в частных руках.

Фото: Liga.net

Как сообщала "Страна", пожарные подозревают, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем людьми без особого места жительства, которые могли там находиться, или поджог.