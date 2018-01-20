В центре Киева локализовали пожар возле ЦУМа
Масштабный пожар в центре Киева на ул. Богдана Хмельницкого локализовали.
Во время пожара полностью выгорел 5 этаж и крыша, площадь возгорания составила 800 кв.м.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Киева.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
На месте работают 22 пожарные машины и 84 человек личного состава.
"В 22:03 пожар локализован. Пострадавших пока нет. Однако не исключено, что в здании могли быть бездомные", - сообщили спасатели.
Жителей соседних домов эвакуировали.
Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Как сообщала "Страна", пожар в историческом здании XIX века вспыхнул вечером 20 января.
Главная опасность пожара была в том, что огонь мог перекинуться на близлежащие здания. Огонь заливали машины с автолестницами.
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