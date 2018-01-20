В первую годовщину инаугурации Дональда Трампа в США и Европе прошел "Марш женщин" против действующего американского президента.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Как и год назад, "Марш женщин" прошел в крупных городах США. - Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе. А также в Цюрихе, Риме и других городах Европы. Митинги прошли в Азии и Африке: в Пекине, Буэнос-Айресе, Найроби.

В Вашингтоне, несколько тысяч демонстрантов собрались у мемориала Линкольна и двинулись к Белому дому.

Участницы акций держали плакаты с лозунгами: "Место женщины - в Белом доме", "Сражайся, как девочка", "Выбери клоуна - жди цирк" и другими.

Фото: independent.co.uk

Накануне активисты признавали, что в этом году митинги вряд ли будут такими же массовыми, как это было в январе 2017 года.

По словам организаторов, главной целью акций является "объединение участников движения", и подготовка к выборам в Конгресс в 2018 году.

Напомним, что ранее "Страна" разбиралась, чем закончился для США, России и Украины первый год президентства Трампа и чего ждать дальше.

Как сообщала "Страна", в США пройдет гала-вечеринка в честь годовщины инаугурации президента.