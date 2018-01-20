В воскресенье, 21 января, в столице сохранится морозная погода. При этом небо будет пасмурным, утром возможен небольшой снег, а столбики термометров днем опустятся ниже 2 градусов мороза.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных, южных, восточных и Днепропетровской области ожидается сильный мокрый снег и дождь, а также налипание мокрого снега и гололед.

В Полтавской и Кировоградской областях прогнозируют умеренный снег, температура ночью опуститься до -4...-9, днем ожидается 0...-5, на Закарпатье - около нуля.

В Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается мокрый снег. Высота снежного покрова увеличится до 20-30 см.

В Киеве - без существенных осадков, температура ночью от -4 до - 6, а днем от 0 до - 2.

Фото: meteo.gov.ua

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