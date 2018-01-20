В прокуратуре Тбилиси ждут окончательного решения Киева по вопросу экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили после того, как отправили украинским коллегам все необходимые материалы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как отметила член Прокурорского совета Грузии Натиа Сонгулашвили, у стороны обвинения имеется достаточно доказательств, которые должны стать основанием для положительного решения по вопросу экстрадиции лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили.

Пока прокуратура Грузии находится в режиме ожидания.

Ранее в Минюсте и Главной прокуратуре Грузии неоднократно заявляли, что за последние годы несколько раз обращались к украинским коллегам с требованием экстрадиции Михаила Саакашвили, в отношении которого возбуждено несколько уголовных дел.

В начале января Тбилисский городской суд по одному из дел заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы. Однако сам Саакашвили назвал это решение незаконным.