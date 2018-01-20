В Бухаресте тысячи людей собрались на Университетской площади, протестуя против смягчения антикоррупционного законодательства.

Об этом сообщает Romania TV.

В протестной акции принимают участие около 30 000 человек. Они прошли мимо здания Конституционного суда и Национального совета теле- и радиовещания. Потом шествие продолжилось у здания парламента в центре города.

Между протестующими и полицейскими несколько раз вспыхивали стычки, когда правоохранители пытались заблокировать движение колонны.

Фото: romaniatv.net

Митингующие находятся на Площади Конституции и требуют от властей отказаться от изменения антикоррупционного законодательства.

Также сообщается, что подобные протесты в субботу проходят и в других румынских городах, а также за границей.

Фото: romaniatv.net

Как сообщала "Страна", ранее в Бухаресте на Майдане выстроили живой флаг Евросоюза.

Напомним, впервые в истории премьер-министром Румынии может стать женщина.