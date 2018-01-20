Из Египта в Украину вылетел один из двух самолетов, который задержался из-за песчаной бури.

Об этом в Twitter сообщил jфициальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Один из двух самолетов вылетел из Египта в Украину. Вылет другого - назначен на 2:00 21.01", - написал представитель МИД.

Фото: twitter.com/VasylKyrylych

Напомним, что всех граждан Украины поселили в гостиницах за счет туристической компании. По словам представителя МИД, туроператоры обязались обеспечить комфортное пребывание в Египте украинских туристов, рейсы которых задерживаются.

Как ранее об этом сообщала "Страна", в аэропорту Шарм-эш-Шейхе около 300 украинцев не могут вылететь в Киев – задержан вылет трех рейсов.