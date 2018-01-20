Во Франции в возрасте 91 года скончался король французской кухни, "папа гастрономии", обладатель трех звезд Мишлен, лионский шеф-повар Поль Бокюз.

Об этом сообщил экс-мэр Лиона и нынешний министр внутренних дел Франции Жерар Коллон на своей странице в Twitter.

"Скончался Поль Бокюз. Гастрономия погрузилась в траур. Господин Поль был самой Францией, простотой и щедростью, превосходством и искусством жизни. Нас покинул папа гастрономии. Пусть шеф-повара, как в Лионе, так и во всем мире, и дальше приумножают плоды его страсти", - написал Коллон.

Фото: twitter.com/gerardcollomb

Поль Бокюз родился в коммуне Коллонж-о-Мон-д'Ор под Лионом в 1926 году и обучался кулинарному делу с детства.

Во время Второй мировой войны ушел на фронт добровольцем. После войны вернулся в Лион и устроился в ресторан La Mère Brazier. После был учеником известного шеф-повара Фернана Пуана. В 1961 году вернулся на работу в ресторан отца, который в течение четырех последующих лет получил три звезды Мишлен.

В 1970-х годах стал одним из основоположников так называемой "новой кухни", которая уделяет особое внимание качеству продуктов и калорийности блюд. При этом сам Бокюз предпочитал более традиционную кухню. "Я люблю масло, сливки и вино, а не маленькие горошинки, разрезанные на четыре части", - говорил он.

В 1987 году учредил кулинарный конкурс "Золотой Бокюз", который считается самым престижным международным конкурсом высокой кухни.

Как сообщала "Страна", ранее звезду Мишлен получила продавщица уличной еды из Таиланда.

Напомним также, что победителем шоу МастерШеф стала повар, которая поразила судей молекулярной кухней.