В центре Праги загорелся четырехзвездочный отель Eurostars David. Есть данные о двух погибших и примерно 40 раненых.

Об этом сообщают РИА Новости.

Представитель городской службы пожарной охраны Петр Колоух заявил, что пожару присвоена третья категория, четвертая объявляется только при ЧП.

На месте работают представители всех городских пожарных отделений, а также добровольцы. Проходит эвакуация гостей гостиницы, которая еще не закончена.

Медицинская спасательная служба также сообщает о 40 пострадавших.

2 dead, 8 injured (4 seriously) after fire in Hotel Eurostars David in #Prague, #CzechRepublic + 2 firefighters injured. / Source: Prague Ambulance + Fire dpt pic.twitter.com/7FzKOoIAtY