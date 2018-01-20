В центре Киева по ул. Богдана Хмельницкого, 16 горит дом XIX века.

Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Пожар произошел в отселенном доме с деревянными перекрытиями. Огонь заливают две машины с автолестницами. Пока возгорание не удается локализовать.

По словам спасателей, главная опасность пожара состоит в том, что огонь может перекинуться на близлежащие здания.

По предварительным данным в доме горит крыша и верхний этаж. Площадь пожара - около 600 квадратных метров.

Улица перекрыта полицией.

Пока есть две предполагаемые причины пожара: поджог или неосторожное обращение с огнем со стороны бездомных.

Фото: news.liga.net

Как сообщала "Страна", в Запорожье ранее горел центральный рынок.

Также "Страна" писала, что пожарные сумели спасти из объятой пламенем киевской квартиры троих человек.