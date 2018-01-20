Возле ЦУМа в Киеве загорелся старинный дом
В центре Киева по ул. Богдана Хмельницкого, 16 горит дом XIX века.
Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
Пожар произошел в отселенном доме с деревянными перекрытиями. Огонь заливают две машины с автолестницами. Пока возгорание не удается локализовать.
По словам спасателей, главная опасность пожара состоит в том, что огонь может перекинуться на близлежащие здания.
По предварительным данным в доме горит крыша и верхний этаж. Площадь пожара - около 600 квадратных метров.
Улица перекрыта полицией.
Пока есть две предполагаемые причины пожара: поджог или неосторожное обращение с огнем со стороны бездомных.
Фото: news.liga.net
Как сообщала "Страна", в Запорожье ранее горел центральный рынок.
Также "Страна" писала, что пожарные сумели спасти из объятой пламенем киевской квартиры троих человек.