В Кабуле вооруженные боевики напали на гостиницу Intercontinental, взяв в заложники нескольких человек.

Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию Афганистана.

Пострадали по крайней мере 15 человек на первом и втором этажах отеля.

Территория вокруг здания гостиницы оцеплена. Сотрудники органов безопасности вступили в перестрелку с боевиками. Сообщается, что террористы ведут огонь с последних этажей здания. По их словам, нападение совершили три террориста в поясах смертников.

По некоторым данным, в гостинице прогремел взрыв.

Intercontinental Hotel - один из самых популярных отелей среди иностранцев Кабула. Там проходят пресс-конференции с участием западных официальных лиц. В июне 2011 года в гостинице уже был совершен теракт. Тогда погибли 12 человек.

Как сообщала "Страна", в Афганистане около 40 военных погибли в результата атаки двух смертников.

Напомним также, что США показали как сбрасывали на Афганистан "мать всех бомб".