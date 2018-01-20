В Одессе врачи Еврейской больницы стабилизировали состояние капитана полиции Дмитрия Литвинюка, раненного во вчерашней перестрелке на улице Новосельского.

Об этом сообщает "Думская".

Состояние правоохранителя, тем не менее, остается тяжелым.

Сотрудник муниципальной охраны, который случайно оказался на месте происшествия и пытался оказать первую помощь раненным и тоже получил пулю от Валентина Дорошенко, отправлен на амбулаторное лечение.

Водитель опергруппы, раненный в бедро, находится в университетской клинике. Его состояние стабильное. Он идет на поправку.

Напомним, что в Одессе расписали по минутам действия полицейских при задержании "стрелка" Дорошенко.

Как сообщала "Страна", полиция Одессы назвала имя 30-летнего полицейского, который погиб от пули "Новосельского стрелка" Валентина Дорошенко.