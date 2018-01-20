Порошенко встретился с главой Украинской православной церкви Блаженнейшими митрополитом Онуфрием, чтобы обсудить вопрос освобождения пленных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко поблагодарил церковь за поддержку процесса освобождения украинских заложников и поддержку их семей.

"Я буду очень приветствовать помощь Церкви в освобождении политических заключенных, находящихся на территории России", - отметил Петр Порошенко. При этом он отметил, что "Украина готова к решительным шагам по возвращению наших ребят домой".

На встрече также присутствовала представитель президента в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Человек хочет быть свободным, он создан Богом свободным, он хочет этой свободы", - отметил предстоятель Украинской Православной церкви Митрополит Онуфрий, пообещав делать все от него зависящее для дальнейшего освобождения украинцев.

Как сообщала "Страна", накануне Порошенко помиловал пленного, чтобы ускорить следующий обмен пленными.

Напомним также, что УПЦ подготовила новые списки для обмена пленными.