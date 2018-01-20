Журналист Ростилав Демчук сообщил, что президентский самолет Falkon 7X на один день летал в Италию с Мальдивских островов во время семейного отдыха Петра Порошенко.

Об этом Демчук написал на своей странице в Facebook.

"Кроме морально-этической стороны этой эпопеи меня заинтересовал один коротенький эпизод. В частности, пятого января президентский авиалайнер Falkon 7X на один день вылетал из города Мале (Мальдивы) в итальянское город Турин. А это 8000 км в одну сторону. В двух концах: Мале - Турин - Малое расстояние составляет 16 000 километров. Согласитесь, крутое удовольствие.

Вот и раздирает меня любопытство – какова цель того самого удивительного полета президентского лайнера с Мальдив в Турин? Неужели, чтобы посетить там Арсена Авакова? Ведь известно, что семья Авакова Рождественские каникулы проводила в итальянских Альпах, недалеко Турина", – написал журналист.

Фото: facebook.com/rostyslav.demchuk

Напомним, что ранее "Страна" писала, как Порошенко удалось улететь на Мальдивы по чужому паспорту.

Как сообщала "Страна", Порошенко третий год ездит на один и тот же остров на Мальдивах. "Страна" выяснила, за какую именно еду президент заплатил на курорте $18 638.