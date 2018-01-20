Военно-воздушные силы Турции поразили 108 из 113 намеченных целей в рамках военной операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне.

Об этом со ссылкой на источники в структурах безопасности Турции сообщает Anadolu.

20 января ВВС Турции продолжили бомбить намеченные объекты в Сирии. В числе прочих нанесены удары по аэродрому "Минниг".

Население Африна активно покидает районы и направляется в сторону Алеппо.

Турция обстреливает объекты ополчения сирийских курдов, организации которых Анкара считает террористическими.

Напомним, что российские военные покидают район Африн в Сирии после начала турецкой операции.

Напомним также, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о начале операции против курдов в Сирии.

При этом сирийские власти предупредили Турцию, что будут сбивать их военные самолеты.

По данным экспертов, обострение ситуации может привести к прямому конфликту Турции с США, поддержкой которых пользуется курдское ополчение. Россия уже заявила, что не будет вмешиваться в конфликт в Африне.