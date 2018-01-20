Турист из Великобритании, который на два дня приехал посмотреть Киев и был избит в центре города средь бела дня, сообщил подробности нападения.

На своей странице в Facebook он написал, что думал, что умрет.

Фото: facebook.com

Он рассказал, что 19 января около двух часов дня шел по центру города к парку, когда в него начали бросать снежки трое молодых людей. Он проигнорировал их и пошел дальше. Но через минуту к нему подбежали неизвестные и повалили на землю и начали избивать.

По его словам, нападавшие загнали одно из его пирсинговых украшений внутрь губы, и теперь ее нужно разрезать хирургам. Под глазом остался болезненный порез, в миллиметре от глаза. Частично был поврежден нос.

Большинство его передних зубов полностью разбиты и сильно болят, даже просто от дыхания.

"Но я ... окей", – написал Лиам Энтони Тонг.

Он поблагодарил трех киевлян, которые помогли ему: вызвали полицию, скорую. Также он поблагодарил переводчицу Марию, которая вызвала ему такси до аэропорта и сопровождала в больнице и полиции, потратив на это 5 часов.

"Так что не все украинцы плохие", – резюмировал британец.

Фото: facebook.com/LiamAnthonyTong

Напомним, что 19 января средь белого дня возле Михайловского собора неизвестные жестоко избили молодого туриста из Британии. Неизвестные начали цепляться к иностранцу у светофора на Михайловской площади. Швырнули снежком, пнули чемодан. Парень попытался игнорировать, догнали уже на Трехсвятительской, напали со спины, начали бить ногами.

Как сообщала "Страна", в тот же день в Киеве националисты из группировки С14 сорвали антифашистскую акцию памяти правозащитника Маркелова и журналистки Бабуровой, убитых неонацистами в Москве в 2009 году. Она должна была состояться на Михайловской площади.

То есть неподалеку от места нападения на британца.