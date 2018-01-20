МОК разрешил спортсменам КНДР выступить на Олимпиаде под единым флагом с Южной Кореей
Международный олимпийский комитет провел встречу с делегациями Южной Кореи и КНДР о совместном участии сборной двух стран на Олимпиаде в Пхенчхане.
Об этом сообщает пресс-служба МОК.
По словам председателя МОК Томаса Баха, зимние Игры открыли дверь для мирного диалога на Корейском полуострове.
"Встреча показывается, что спорт помогает наводить мосты", - заявил председатель МОК.
По итогам встречи в МОК решили, что две корейские команды вместе пройдут на церемонии открытия Олимпиады-2018. Будет также сформирована единая хоккейная женская сборная.
Всего Северная Корея отправит на Игры 22 спортсмена, которые выступят в пяти дисциплинах -помимо хоккея это будут фигурное катание, шорт-трек, лыжные гонки и горные лыжи.
МОК аккредитует 22 северокорейских атлета, 24 чиновника и 21 представителя СМИ.
Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля.
Как сообщала "Страна", 9 января Северная и Южная Кореи впервые с декабря 2015 года провели переговоры. Основной темой стала заявленная ранее готовность КНДР направить своих спортсменов на зимнюю Олимпиаду.
Ранее "Страна" писала, что спортсмены из КНДР примут участие в четырех видах спорта на зимней Олимпиаде.