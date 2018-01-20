Первый поход новейшего боевого корабля прибрежной зоны ВМС США USS Little Rock омрачился вынужденной остановкой в порту Монреаля.

Об этом сообщает Business Insider.

Корабль сковало льдом, он сможет продолжить путь при первом потеплении.

Судно ввели в эксплуатацию 16 декабря 2017 года. Корабль покинул порт Баффало 20 декабря 2017 года и направился в порт на военно-морскую станцию во Флориде. Little Rock добрался к канадскому Монреалю 27 декабря и должен был отправиться дальше, в Галифакс, однако порт сковало льдом.

Как рассказала представитель отдела ВМС США по связям с общественностью Кортни Хиллсон, Little Rock должен был простоять в порту до 11 января, но корабль до сих пор находится в Монреале.

По словам Хиллсон, сейчас в Монреале "рекордно низкие температуры, близкие к историческому рекорду для конца декабря - начала января".

USS Little Rock LCS-9 предназначен для действия в прибрежных водах и мелководных районах моря.

Как сообщала "Страна", ранее американский эсминец Carney покинул акваторию Черного моря.

Напомним, ранее появилось видео, как в США аллигаторы вмерзли в лед из-за невиданных морозов.