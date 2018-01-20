После инцидента в Афинах Украина усилит охрану дипучреждений за границей
После того, как радикалы в Афинах закидали украинское посольство "коктейлями Молотова", Украина усилит охрану своих дипломатических учреждений за рубежом.
Об этом сообщает "Громадське".
"Мы понимаем, что за четыре года войны ситуация с безопасностью наших дипучреждений за границей требует пересмотра условий охраны. Мы будем усиливать защиту для обеспечения надлежащих условий работы сотрудников посольств", - сказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
Она добавила, что коктейли Молотова, которыми забросали посольство в Афинах, не загорелись. Пожарные быстро прибыли на место происшествия. Никто из сотрудников посольства не пострадал.
При этом в результате поджога частные автомобили сотрудников посольства были существенно повреждены и не подлежат ремонту.
Нападавшие вероятно были радикалами под влиянием России, предположила Беца.
Украинское посольство Афинах взято под круглосуточную охрану греческой стороной.
Как сообщала "Страна", в Швеции задержали трех человек за нападение на синагогу с коктейлями Молотова.