Два рейса из Египта в Украину задерживаются из-за песчаных бурь. Стихия застала врасплох около 300 украинских туристов.

Об этом сообщает представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в Twitter.

"В Египте задерживаются два рейса в Украину. Причины - метеорологические условия. Авиакомпания и туроператор принимают меры для отправки самолетов", - сообщил Кирилич.

Фото: twitter.com/VasylKyrylych

Напомним, из-за сложных погодных условий, вылеты самолетов из аэропортов Египта и вчера были ограничены. 19 января в 20.00 должен был быть рейс в Киев, а сегодня планировался вылет в 16.00.

Как сообщала "Страна, всех граждан Украины поселили в гостиницах за счет туристической компании. По словам представителя МИД, туроператоры обязались обеспечить комфортное пребывание в Египте украинских туристов, рейсы которых задерживаются.