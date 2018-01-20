В Киеве перекрыли улицу против строительства жилищного комплекса
В Киеве местные жители перекрыли улицу Вышгородскую возле дома № 46. Протестующие не поддерживают застройку парка очередным жилищным комплексом. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в своем Telegram-канале.
Перекрыие Вышгородской жителями произошло вечером 20 января после безуспешных переговоров с застройщиком.
Проект по строительству жилого комплекса здесь стартовал в декабре прошлого года.
Застройщик "Будинвест КМ" помимо строительства нового ЖК обязуется отремонтировать и облагородить старые три дома жителей.
По словам юриста компании Светланы Билоус, компания получила все разрешительные документы, которые позволяют приступить к началу подготовительных работ.
В частности, получены градостроительные условия и ограничения, декларация о начале подготовительных строительных работ, карточка нарушения благоустройства, акт обследования зеленых насаждений и частично оплаченная восстанавливающая стоимость тех зеленых насаждений, которые подлежат удалению.
Фото: t.me/KyivOperativ
Фото: t.me/KyivOperativ
Как сообщала "Страна", ранее в Киеве на ул. Академика Вильямса в ЖК "Венеция" (Голосеевский район столицы) произошла потасовка – жители новостройки, во дворе которой уже вырыли яму и теперь хотят возвести там сеть супермаркетов или помещений под аренду, с помощью полицейских выгоняли "титушек" и строителей.
Напомним также, что в Киеве в Оболонском районе продолжаются массовые выступления против застройки наземной части станции метро Героев Днепра под торговый центр.