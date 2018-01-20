В понедельник, 22 января, в связи с проведением торжественных мероприятий в честь празднования Дня соборности Украины, в Киеве изменит маршруты общественный транспорт.

Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранса

Маршруты изменят троллейбусы №5, №8, №9, №17, автобусы №24, №62, №144, №118 и маршрутки №433.

В связи с перекрытием движения на бульваре Тараса Шевченко (от улицы Леонтовича до Бессарабской площади), улице Владимирской (от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Льва Толстого), улице Пушкинской (от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко), улицах Терещенковской, Репина, Богдана Хмельницкого (от улицы Крещатик до улицы Владимирской), улице Михаила Грушевского (от Европейской площади до улицы Садовой) и Европейской площади, будут временно отменены некоторые остановки и внесены изменения в маршруты общественного транспорта.

С 7:00 и до окончания мероприятий отменяются такие остановки:

"Европейская площадь" для автобусов №24 в направлении железнодорожного вокзала.

"Европейская площадь" для автобусов №62 в направлении Контрактовой площади.

Фото: kpt.kiev.ua

"Университет": для троллейбусов №5, №8, №9 и №17

"Улица Владимирская": для троллейбусов №5, №8, №9 и №17 и автобусов №24, №114 и №118 в обоих направлениях.

Временно приостановят и при необходимости организуют с изменениями работу автобусов №24, №62, №114, №118 и №433 и троллейбусов №5, №8, №9 и №17 (ориентировочно с 9:30 до окончания мероприятий).

Троллейбусы №5, №8, №9 и №17 будут ходить от улицы Белицкой, Смелянской, аэропорта "Киев" и площади Космонавтов до бульвара Тараса Шевченко по действующему маршруту, а дальше – улица Леонтовича – улица Богдана Хмельницкого – улица Пирогова – бульвар Тараса Шевченко, дальше по действующей трассе.

Напомним, что с 15 января сразу в двух крупнейших городах страны – Киеве и Одессе – подняли цены на проезд в маршрутках. В Одессе автобусный проезд подорожал на 2 гривни до 7 гривен, в Киеве – до 6-9 гривен.

Как сообщала "Страна", подорожание проезда в Киеве маршрутчики объясняют подорожанием топлива.