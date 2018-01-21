Священник УПЦ Евгений Молчанов, который оказался в центре скандала после отказа отпевать ребенка, которого насмерть задавил самоубийца, крещенного в УПЦ Киевского патриархата, дал первое интервью и рассказал, как изменилась его жизнь. Об этом передает РИА Новости Украина.

По словам Молчанова, он готов был совершить отпевание ребенка, пока мать не показала свидетельство о крещении, где было сказано, что мальчика крестили в УПЦ КП.

"Это решение исходило бы не от моего отношения или моих чувств, а от канонов Церкви. Потому что я может был бы и рад сам вместо этого ребенка лечь в могилу",- заявил он.

Он также добавил, что стал мишенью радикалов, однако СМИ стали выставлять фотографии и адреса других священников.

"Угрозы расправы поступали моему полному однофамильцу, который тоже служит в Запорожской епархии УПЦ", - добавил Молчанов.

Как сообщала "Страна", в Запорожской епархии УПЦ (МП) заявили, что отпевание - это обряд, совершаемый над телом крещеного христианина. Поскольку, Киевский патриархат - непризнанная в мире церковь, то их крещения в традиционной церкви не признают тоже.

А Генпрокуратура открыла уголовное дело по факту отказа священника УПЦ в Запорожье отпевать умершего ребенка, крещенного в церкви Киевского патриархата.