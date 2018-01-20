В субботу, 20 января, в Чугуеве Харьковской области военный взял в заложники женщину. Об этом пишет местное издание NewsRoom.

Инцидент произошел по улице Кожедуба, 19. Мужчина заперся в квартире на 7 этаже и не сообщал никаких требований. Позже выяснилось, что мужчина вернулся из зоны АТО и праздновал возвращение в кафе со своей сожительницей и ее дочерью.

По словам очевидцев, на месте происшествия находились группа полицейских, а также медики и сотрудники ГосЧС.

Фото: facebook.com

По данным источников среди силовиков, ситуация не была критической и уже решилась путем переговоров.

"Военнослужащий вернулся из зоны АТО и отпраздновал это в кафе со своей сожительницей и ее ребенком. Утром, когда семья вернулась домой, нетрезвый мужчина обвинил свою избранницу в плохой заботе о детях и пригрозил ей ножом. Дочь женщины убежала и вызвала полицию, а он заперся с жительницей Чугуева в квартире. На место происшествия выехали полицейские и экстренные службы, после чего бойца убедили отпустить заложницу и сдаться", - рассказали собеседники NewsRoom в правоохранительных органах.

Как сообщала "Страна", перед Новым годом в Харькове мужчина в маске забаррикадировался в отделении "Укрпочты", взяв в заложники 9 взрослых и 2 детей.

Террористом оказался ранее судимый харьковчанин 1977 года рождения. Он проживал недалеко от почтового отделения, "вел антиобщественный образ жизни", а на момент преступления находился в неадекватном состоянии. "Страна" собрала все, что известно о харьковском террористе.