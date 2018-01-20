Сегодня, около 3 часов ночи на территории базы отдыха в пгт. Затока Одесской области неизвестный привел в действие самодельное взрывное устройство. Повреждена стена здания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

В результате взрыва, по информации полиции, никто не пострадал.

Правоохранители установили, что эпицентр взрыва находился в помещении сразу за входными металлическими воротами. Возле воронки была найдена полимерная канистра с остатками горюче-смазочных материалов.

Фото: od.npu.gov.ua

При осмотре прилегающей к базе отдыха территории полицейские обнаружили топор, проволоку длиной 56 метров, спортивную туристическую сумку и кабель.

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